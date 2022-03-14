Москва, , 15:49 — REGNUM Зарубежные эксперты, лидеры общественного мнения и представители различных направлений искусства оценивают ситуацию вокруг специальной операции РФ на Украине.

Спецоперация на Донбассе Иван Шилов, ИА REGNUM

Ведущий Fox News Такер Карлсон (США) считает, что IT-гиганты сейчас манипулируют американцами так умело, как никто ранее: «В то утро, когда Россия вторглась на Украину, вы могли говорить о самых разных вещах: о коронавирусе, преступности, ситуации на границе с Мексикой. Теперь этому пришёл конец. К большому облегчению Белого дома, все эти темы забыты — возможно, навсегда».

Уполномоченная по борьбе с расизмом при правительстве ФРГ Реем Алабали-Радован (Германия) заявила о травле русскоязычного населения в стране: «Временами люди избегают говорить по-русски на улицах. Это меня очень беспокоит. Есть случаи нападений на русские магазины, русскоговорящих детей обижают в школах. Мы не можем терпеть подобное».

Политик от партии левых Сара Вагенкнехт (Германия) считает, что ни санкции, ни поставки оружия не остановят украинский кризис. В своём интервью для Die Welt она подчеркнула, что завершить кризис можно лишь посредством переговоров. России должен быть гарантирован нейтральный статус Украины, заявила Сара Вагенкнехт. Что же касается демилитаризации, то по этому вопросу нужно вести переговоры.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил о давлении Запада, из-за которого пришлось сократить количество авиарейсов в РФ: «Нас обвиняют, что мы зарабатываем на украинской крови, а у нас вместо одного рейса — два». У арабских стран в 15−20 раз больше рейсов в РФ, но Запад покупает у них нефть, поэтому не имеет к ним претензий».

Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в своем ТМ-канале, что тот, кто осуждает бои на Украине, тот должен осудить и агрессию НАТО против Югославии.

«Тот, кто не требует ответственности НАТО за военные преступления в Сербии, не имеет права кого-либо осуждать на Украине. Тот, кто пытается на территории Сербии создать ложное государство Косово, не имеет права говорить о территориальной целостности любой другой страны», — подчеркнул Александр Вулин

В Белграде прошел автопробег в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. Один из организаторов, сооснователь сербского союза единоборств «Свибор» Марко Радулович заявил: «Мы хотели и должны были выразить поддержку России, ее руководству и народу. Нам просто невозможно было это запретить, мы с вами!»

В Баня-Луке общественное движение «Выбор наш» организовало митинг в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине. Глава движения Дане Чанкович обратился к митингующим: «В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Восемь лет там убивали россиян. На Аллее ангелов есть фотографии убитых русских детей, но для мировых СМИ, чьи микрофоны полны демократии, это убийство — не преступление. Россия долго ждала, чтобы защитить своих соотечественников на Украине, хотя ее национальной безопасности угрожали, причем не только обычным военным оружием, но и биохимическим. Россия пострадала, и теперь она тщательно проводит специальную военную операцию, чтобы было как можно меньше жертв среди гражданского населения».

Андреас Христофи В Никосии (Кипр) одним из организаторов митинга в поддержку РФ выступил Греко-славянский союз. Его представитель сообщил : «Мы собрались здесь для того, чтобы выразить поддержку России, требований которой в мире столько лет никто не слышал». По словам Христофи, «военная операция РФ на Украине была необходима для того, чтобы покончить с европейским неонацизмом, который сейчас мощно развивается».

«Пора это все остановить», — сказал он, добавив, что не видит другой силы, кроме России, которая могла бы справиться с этой задачей.

Андреас Христофи также выразил уверенность, что мнение участников акции в поддержку РФ разделяют более половины жителей Кипра.

Ветераны сирийской армии, бойцы христианского ополчения и бывшие боевики оппозиции приходят на сборные пункты и записываются добровольцами «для помощи российским друзьям в борьбе с мировым фашизмом», сообщает IZ.RU

Ассоциация британских оркестров, в которой состоят Английская национальная опера и Королевский оперный театр, отказалась бойкотировать российских композиторов. По их мнению, политические заявления и требования не должны распространяться на искусство.

Рэпер 50'cent (США) на своей странице в социальной сети (27,8 млн подписчиков) разместил видео с криком души простого американца, который ругает Джо Байдена: «Я ничего не ел сегодня, Джо. Ты знаешь почему? Из-за газа! Представь, у меня есть машина, Джо. Но посмотри на меня. Мои ноги на земле! Мне приходится ходить по улице в своей стране! Потому что цены на газ очень высокие! Почему ты делаешь это с нами, Джо?».

Рэпер подытожил слова мужчины: «Джо нас про***л, давайте сделаем Америку великой снова».