Париж, , 15:49 — REGNUM На территории Франции зарегистрировано около 13 500 украинских беженцев. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Сегодня мы можем разместить на территории страны до 100 000 беженцев. Это большая работа государства и местных сообществ. Мы продолжаем прорабатывать сценарии, при которых мы могли бы принять больше беженцев», — пояснил глава МВД Франции.

В стране на данный момент определили около 50 000 мест для размещения беженцев.

«100 000 мест будут мобилизованы в ближайшие дни», — подчеркнул Жеральд Дарманин.

Для размещения большого количества людей, прибывающих из Украины, в Париже также откроют «единое место приема беженцев».

Как сообщало ИА REGNUM, Всеобщая конфедерация труда и Национальный союз автономных профсоюзов во Франции призвали к забастовке 17 марта, требуя общего повышения заработной платы в частном секторе и на государственной службе.

Читайте ранее в этом сюжете: Профсоюзы во Франции призвали к забастовке, требуя повышения зарплаты

Читайте развитие сюжета: Франция: цена литра дизельного топлива выросла на 40 центов за две недели