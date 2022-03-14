Донецк, , 15:49 — REGNUM Десять артиллерийских снарядов выпущено по Донецку в ходе новой атаки вооружённых формирований Украины. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

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В представительстве рассказали, что в 14:22 зафиксирована новая атака украинских войск из населённого пункта Славное по населённому пункту Еленовка. Было выпущено три снаряда калибром 122 мм.

В 15:04 из Красногоровки по посёлку шахты «Трудовской» в Донецке было выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Донецк несколько раз подвергался атакам ВФУ, в том числе по центру попытались ударить ракетой «Точка-У» с кассетными зарядами. Ракету удалось сбить, сработала лишь одна кассета. Погибли 17 человек, в том числе один ребёнок.