Астана, 14 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Участники массовых беспорядков, прошедших в Казахстане в январе, нанесли ущерб зданиям государственных органов в стране в общей сложности на 30 млрд тенге или почти $59 млн. Об этом 14 марта сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«В восьми регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это города Алма-Ата, Чимкент, а также Алма-Атинская, Жамбылская, Кызыл-Ординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области», — сказал Скляр.

Он отметил, что на восстановительные работы на 18 объектах правительство выделило 28 млрд тенге. Кроме того, будет возмещён ущерб предпринимателям, чей бизнес пострадал в ходе беспорядков.

Стоит отметить, ранее в Казахстане сообщили, что ущерб бизнесу в республике в дни беспорядков составил $95 млрд тенге или $185 млрд.