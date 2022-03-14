Москва, 14 марта 2022, 15:45 — REGNUM После завершения работы над регуляторной гильотиной необходимо усилить контроль над новыми мерами регулирования. Об этом 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Теперь наша задача не останавливаться на достигнутом, не дать возможность заново издать новые обязательные требования, неактуальные либо избыточные. Поэтому нами был разработан федеральный закон, и он принят чуть более года назад», — заявил Григоренко.
«На законодательном уровне у нас сейчас утверждено положение, в соответствии с которым все существующие в Российской Федерации обязательные требования подлежат переутверждению раз в шесть лет. Это очень важный временной промежуток. Почему? Потому что внутри этого шестилетнего срока происходит инвентаризация требований и в случае необходимости при утверждении их актуализация», — указал он.
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