Москва, , 15:45 — REGNUM После завершения работы над регуляторной гильотиной необходимо усилить контроль над новыми мерами регулирования. Об этом 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Григоренко Официальный сайт правительства России

«Теперь наша задача не останавливаться на достигнутом, не дать возможность заново издать новые обязательные требования, неактуальные либо избыточные. Поэтому нами был разработан федеральный закон, и он принят чуть более года назад», — заявил Григоренко.

«На законодательном уровне у нас сейчас утверждено положение, в соответствии с которым все существующие в Российской Федерации обязательные требования подлежат переутверждению раз в шесть лет. Это очень важный временной промежуток. Почему? Потому что внутри этого шестилетнего срока происходит инвентаризация требований и в случае необходимости при утверждении их актуализация», — указал он.

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