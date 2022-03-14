Махачкала, , 15:45 — REGNUM В Дагестане планируется построить дорогу в обход столицы республики. На проект путепровода федерального значения «Северный обход г. Махачкалы» в 2022 году будет направлено 86,7 млн рублей, сообщили в министерстве транспорта региона.

Дорога albertasky

Как отметили в ведомстве, проект даст возможность пустить транзитный транспорт в объезд столицы региона, произойдет разгрузка от него пригородных посёлков Красноармейск и Семендер.

«Это значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока, снизит количество дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую обстановку в городе, а также увеличит пропускную способность федеральных автодорог в границах Махачкалинской городской агломерации», — говорится в сообщении.