Тверь, , 15:42 — REGNUM Решение о еженедельной отправке гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания облправительства 14 марта.

Гуманитарная помощь Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Оказание поддержки жителям этих территорий — наш вклад в реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Тверская область будет отправлять жителям Донбасса продовольственные и непродовольственные товары.

На данный момент из Тверской области в Донбасс отправлено три партии гуманитарной помощи, всего более 30 тонн — это питьевая вода, овощи, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары.