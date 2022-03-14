Москва, , 15:41 — REGNUM Механизм регуляторной гильотины, суть которого состояла в инвентаризации всех существующих обязательных требований и их актуализации, отмене избыточных либо неактуальных, и переутверждение существующих требований, свои задачи выполнил. Об этом 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Григоренко Nalog.ru

«Эта работа нами завершена, сделана. В результате этой работы мы проинвентаризировали все существующие обязательные требования», — заявил Григоренко.

По его словам, их в России чуть более 318 тыс., при этом результате чуть более 143 тысяч обязательных требований было отменено как неактуальные, избыточные, либо уже потерявшие свою необходимость и состоятельность.

«Оставшиеся обязательные требования были актуализированы и переутверждены», — указал он.

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