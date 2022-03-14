Донецк, , 15:41 — REGNUM Украинские войска ранили мирного жителя, проживавшего в микрорайоне Зорька Ясиноватой. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

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Уточняется, что сейчас раненому оказывается медицинская помощь. Также в Ясиноватой повреждено в результате обстрела ВФУ здание яслей «Аленький цветочек».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки ракетой «Точка-У» по центру Донецка погибли 17 человек, в том числе один ребёнок. Число жертв могло быть больше, однако сработала только одна кассета заряда.