Лондон, 14 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Британский музыкант Tony Martin (Энтони Филипп Харфорд) сделал заявление относительно «хороших» и «плохих» стран. Соответствующая информация появилась на сайте «Известий» 14 марта.

Скриншот YouTube Tony Martin

«Когда вы участвуете в Олимпийских играх, вы же не выбираете страну-организатора, «плохая» она или «хорошая». И с музыкой абсолютно то же самое. Мы должны балансировать, сближая с помощью искусства разных людей. Мы же не политики, а артисты. Это работа менеджмента — заботиться о том, чтобы мы никого не обидели. Или не причинили боли самим себе. Мы не желаем никого расстраивать и хотим лишь создавать и исполнять музыку. А еще человек всегда должен задумываться о других людях. Которым музыка нужна для того, чтобы жить, вызывать радость, делать их счастливым» — заявил артист. Примечательно, что Martin стал одним из первых исполнителей, посетивших СССР.

Напомним, что Tony Martin прославился благодаря участию в группе Black Sabbath. В 2022 году музыкант опубликовал свой третий студийный альбом Thorns.