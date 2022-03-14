Москва, , 15:49 — REGNUM Удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка — это военное преступление. Оно подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего на Украине режима, заявил 14 марта официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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Он отметил, что тактическая ракета «Точка-У» была выпущена по Донецку примерно в 11:30 мск из района города Красноармейска, подконтрольного украинским националистам. Ракету снарядили кассетным боеприпасом, то есть стремились убить как можно больше мирных граждан.

В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 человек, ещё 28, включая детей, попали в больницы с тяжёлыми ранениями.

«Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооружённых сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», — подчеркнул Конашенков.

Это ещё раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня на Украине режима, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД ЛНР ракетный удар по Донецку назвали «звериным оскалом загнанных в угол преступных украинских властей».

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