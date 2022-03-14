Варшава, , 15:39 — REGNUM На польско-белорусских погранпереходах проукраински настроенные местные активисты пытаются создавать трудности для пересечения границы грузовиками из России и Белоруссии. Об этом сообщает «Польское радио».

Фура (сс) falco

"В воскресенье вечером (13.03.2022) более 30 человек временно блокировали проезд российских и белорусских TIR. Протестующие не пропустили ни одного грузовика, обозначенного буквой «Z» — то есть символом российской агрессии на Украину», — передает портал польского телевидения tvp.info.

Как указывает издание, в Польше «все громче ставится вопрос о перевозке грузов в Россию и Белоруссию, который осуществляется с использованием грузовиков, едущих по польским дорогам».

Как заявил по этому поводу пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, польская сторона призывает к ужесточению санкций и в этой области, но на данный момент Брюссель не даёт на это согласия. «Санкции, касающиеся ограничения торговли, принимаются на основе решений Европейского совета, потому что в соответствии с договорами такие решения принимает Европейский союз», — заявил он.

Как утверждает «Польское радио», с воскресенья очередь грузовиков, ожидающих выезда из Польши в Белоруссию через погранпереход Козловичи-Корощин возле Бреста, удлинилась приблизительно с 450 до 800 автомобилей, а время ожидания с около 15 до 27 часов. На въезде из Белоруссии в Польшу очередь удлинилась со 150 до 650 автомобилей, а время ожидания с 10 до 40 часов.

По словам комиссара из управления городской полиции в Бяла-Подляске Барбары Сальчиньской-Пирхла, протестующие провели перед пограничным переходом всю ночь. «Протест происходит вне дороги. Очередь грузовиков занимает около 16 километров. Движение происходит, машины проезжают», — сказала она.

При этом портал польского телевидения приводит слова одного из протестующих по имени Мирослав, который признался в том, что похищал номерные знаки с российских и белорусских грузовиков. «Без этого транспортные средства не могут пересечь польско-белорусскую границу», — говорит он.

Ещё один погранпереход для грузовиков на белорусско-польской границе около Гродно был закрыт 9 ноября 2021 года в связи с миграционным кризисом.