Москва, 14 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В условиях стресса, который сейчас испытывает российская финансовая система, вполне логично, что граждане РФ ищут способы сохранить свои сбережения от валютных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Bloomberg.co.jp Тенге

«Ну, а где появляется спрос, там возникает и предложение. Юань, как валюта сильнейшей экономики мира, в которой хранится значительная часть российских резервов и с которой у России довольно большой товарооборот, представляется довольно очевидным убежищем в такой ситуации.

Тем более, что в связи с последними американскими санкциями роль юаня в мировой торговле будет расти, во всяком случае в Азии и Африке. Однако есть определенные риски.

Во-первых, курс юаня в значительной степени подвержен регулированию, и китайские власти специально удерживают его пониженным с целью обеспечения преимуществ во внешней торговли.

Кроме того, на фоне роста мировой инфляции НБ КНР вместо повышения учетной ставки проводит политику её снижения, что также не способствует укреплению валюты.

Также у многих китайских корпораций и регионов очень высокая долговая нагрузка, так что риск ослабления юаня от этого только выше.

Тенге же обычно повторяет курс рубля, и лишь на фоне санкций показал себя несколько более устойчивым, но со временем эта разница выровняется.

Вообще сейчас одна из наиболее привлекательных валют вклада — рубль. Во-первых, вы не понесете потерь от конвертации.

Во-вторых, сейчас в наших банках очень высокие проценты по вкладам, а рубль несправедливо недооценен к основным валютам, так что, вероятно, по мере стабилизации ситуации будет укрепляться.

В-третьих, рублевые вклады защищены Агентством страхования кладов, а вероятность того, что российские власти не смогут выполнять свои рублевые обязательства близки к нулю.

А мода на экзотические валюты вкладов обычно, сопутствует любым стрессам, но быстро проходит. Во всяком случае мода на швейцарские франки, иены и фунты себя не оправдала», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, например, в китайских юанях.

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