Балашовский район, Саратовская область, 14 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в селе Берёзовка Балашовского района Саратовской области погибли два человека. По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Dave Hogg Пожар

Утром 14 марта односельчане обнаружили возгорание соседнего частного домовладения по улице Коммунарной. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание. При разборе конструкций сгоревшего деревянного дома были обнаружили останки тел 80-летнего мужчины и 70-летней женщины. Жилище полностью уничтожено огнем. Точную причину смерти мужчины и женщины установит экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о возгорании частного дома в селе Берёзовка экстренные службы проинформировали в 07:47 (мск). На момент прибытия первого пожарного расчета загорание дома происходило по всей площади. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц спецтехники и 22 человека.

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