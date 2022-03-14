Донецк, , 15:35 — REGNUM Новый обстрел Донецка совершили украинские вооружённые формирования. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ ведет обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По информации представительства, в 15:10 их населённого пункта Марьинка было выпущено три снаряда калибром 122 мм по донецкому посёлку шахты «Трудовской».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике 15 марта объявляется днём траура после украинской атаки ракетой «Точка-У», в результате чего погибли 17 человек.