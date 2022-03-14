Тирасполь, 14 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Решение ввести в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР)ограничений на покупку в магазинах ряда видов продуктов питания вызвано «ажиотажем», который образовался в населении. Об этом 14 марта заявил президент ПМР Вадим Красносельский на совещании, сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

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Он отметил, что из-за начала на Украине Россией спецоперации по денацификации были нарушены транспортные связи, а новые маршруты доставки длинней, что увеличивает стоимость продуктов на прилавках.

«Свойственный таким ситуациям ажиотаж среди населения объясним, отметил Вадим Красносельский. Временно введённое ограничение на продажу в одни руки социально значимых товаров Глава государства считает целесообразным», — сообщили в пресс-службе.

Глава республики заявил, что данные ограничения необходимы, когда жители скупают продукты в объёмах, которые больше того, что нужно семье.

Стоит отметить, что в Приднестровье также ограничили экспорт сельхозпродукции.