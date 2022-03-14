Москва, 14 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Кинокомпания «Квадрат» ведёт переговоры с Sony Pictures о передачи прав на прокат картины «Ампир V» другому дистрибьютору. Об этом корреспонденту сообщили 14 марта в пресс-службе студии.

Цитата из х/ф «Ампир V». Реж. Виктор Гинзбург. 2022 Рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron)

Как говорится в сообщении, изменение даты выхода картины «Ампир V» не предполагается — премьера состоится 31 марта 2022 года. Ранее портал «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на свой источник, сообщил о том, что компания Sony Pictures отказалась от проката «Ампир V».

ИА REGNUM напоминает, что картина «Ампир V» Виктора Гинзбурга снята по роману Виктора Пелевина «Empire V». Одну из главных ролей исполнит рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров).