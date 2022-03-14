Москва, 14 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. На чемпионат России по спортивной гимнастике будут приглашены белорусские спортсмены. Об этом 14 марта сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

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«Обязательно будем приглашать белорусских спортсменов на чемпионат России», — цитирует Титова ТАСС.

Он отметил, что нужно внести изменения в регламент проведения соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что большинство национальных чемпионатов России будут проводиться в открытом формате, с приглашением иностранных спортсменов.

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