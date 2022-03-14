Донецк, , 15:30 — REGNUM В сбитой в небе над Донецком украинской ракете «Точка-У» сработала только одна кассета. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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По его словам, последствия удара могли быть значительно хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка, были убиты 17 человек, в том числе один ребёнок, пострадали 28 человек.

Ракету удалось сбить силами ПВО в центре Донецка.