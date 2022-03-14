Москва, 14 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Господин премьер-министр Кисида демонстрирует узость взгляда на мировую политику. Он забывает о том, что ООН была создана державами-победительницами Второй Мировой войны, в том числе и для того, чтобы избежать третьей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

News.un.org / Дж.С.Макилвейн Совет безопасности ООН

«А Япония в той войне была разгромлена и надолго, если не навсегда, утратила свой суверенитет, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие у Японии конституционного права на ведение войны, равно как и отсутствие возможности вывести со своей территории оккупационные войска.

Россия — одна из тех самых держав победительниц, и именно поэтому она наделена правом вето, которое, кроме того, подкреплено наличием у России ядерного арсенала, позволяющего обнулить любые решения ООН.

Реформировать Совет Безопасности ООН можно только с согласия России, но вряд ли она его даст. Впрочем, господин Кисида со своими заокеанскими оябунами могут исключить Россию де-факто.

Выйти из ООН и создать свою, с маджонгом и гейшами, но вот только никаких обязанностей по выполнению решений этой организации Россия нести не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил реформировать Совет Безопасности ООН из-за действий России в ходе спецоперации на Украине.

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