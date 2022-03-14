Ярославль, , 15:30 — REGNUM В Ярославле спасатели вывезли с острова Нижний на Волге двух 17-летних подростков. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

Спасатели на аэролодке ГУ МЧС России по Ярославской области

«13 марта в 15 часов два молодых человека 2005 года рождения совершили выход на лед реки Волги, остров Нижний. Пройдя 2 км, ребята поняли, что состоятельно вернуться на берег не смогут — тонкий весенний лед уже тронулся. Неравнодушные очевидцы вызвали на помощь спасателей», — рассказали детали в МЧС.

После прибытия, сотрудники МЧС доставили подростков на берег на аэролодке.