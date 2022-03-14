Волгоград, 14 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Публичные слушания по исключению шламонакопителя бывшего предприятия «Химпром» из границ городского округа пройдут в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе администрации города.

Volgograd.ru Волгоградский «Химпром»

Мэрия получила обращение областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Исключение земельного участка из границ населённого пункта станет одним из этапов масштабного экологического мероприятия по ликвидации и рекультивации так называемого «белого моря» в рамках нацпроекта «Экология».

"Процедура необходима в связи с поправками в федеральном законодательстве. Участок относится к категории промышленных земель, исключить его из границ населённого пункта можно только через процедуру внесения изменений в Генеральный план города», — добавили в мэрии.

Публичные слушания пройдут с 28 марта по 7 апреля во всех районах Волгограда.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках работ по ликвидации шламонакопителя в лаборатории направлено почти 200 проб почвы, воды и воздуха.