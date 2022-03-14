Кострома, 14 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В феврале 2022 года цены на продукты в Костромской области выросли на 1,3% по сравнению с январём. Об этом сообщает Костромастат.

Наталья Диева ИА REGNUM Объявление в магазине

Наибольший прирост цен пришёлся на овощи — 8,3%, солёную селёдку — 4%, фрукты — 3,3%, творог и шоколадные конфеты — они подорожали на 3% и 2,9% соответственно.

Продукты из социально-значимого перечня выросли в цене менее значительно. Так, вермишель подорожала на 2,6%, сахар — на 2,5%, говядина и молочная продукция — на 2%, мука — на 1,4%. Понижение цен в пределах от 1,9% до 1,5% отмечено на свинину, куриные яйца и мороженую рыбу.

Цены на непродовольственные товары за этот период увеличились на 0,7%. В частности, на 6,2% подорожали цветы, на 3,4% — инструменты, на 2,2% — легковые автомобили иностранных марок, табак — на 0,7%.

На рынке услуг повышение наблюдалось в сфере зарубежного туризма — на 11,8%, на 5,3% выросла процентная ставка по потребительским кредитам, на 3,9% — расценки на услуги парикмахеров. В целом с начала года продукты питания подорожали на 2,8%, непродовольственные товары — на 2%, услуги — на 2,8%.