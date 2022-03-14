Тирасполь, , 15:25 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) создали комиссию, которая будет контролировать, как экспортируется из республики сельхозпродукция. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба главы ПМР.

Приднестровье Донор

Сообщается, что президент республики Вадим Красносельский обсудил вопросы экспорта на совещании. Планируется разработать законопроект, который будет регулировать то, какую продукцию разрешается вывозить из республики, а какую — нет.

«Недопустимо, к примеру, оставить сельхозпроизводителей без оборотных средств. Нельзя рисковать сельхозпродукцией, срок годности которой ограничен, или той, что требует специфичных условий хранения», — отметил Красносельский.

Он также призвал усилить контроль над ценообразованием в ПМР. Глава республики напомнил, что такой опыт появился в ходе карантинных ограничений для профилактики распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Кишинёв выступил за то, чтобы отложить переговоры по Приднестровью

Читайте развитие сюжета: Глава Приднестровья объяснил ограничение на продажу продуктов в магазинах