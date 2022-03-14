Грозный, , 15:25 — REGNUM В Чечне оказана материальная помощь семьям силовиков, участвующих в специальной военной операции на Украине. Им выплачено по 50 тыс. рублей, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Инициатором оказания поддержки стал Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я испытываю неподдельную гордость за доблестных воинов из Чеченской Республики, отстаивающих интересы мирных жителей и безопасность нашего государства на Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы их семьи ни в чем не нуждались, обеспечим их заботой, вниманием и поддержкой», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, семьям военных и сотрудников силовых структур Чечни была выплачена материальная помощь от женщин семьи Рамзана Кадырова. Его дочери — министр культуры ЧР Айшат Кадырова, начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова, а также супруга Медни Кадырова предоставили от 20 до 100 тысяч рублей каждой семье в зависимости от количества человек и благосостояния.