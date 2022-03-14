14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В начале марта 2022 года власти Украины заявили о готовности привлечь «иностранных добровольцев» для участия в военных действиях на территории страны. Ряд арабских СМИ сообщают, что вербовка иностранцев началась в Сирии и Ираке. К вербовке привлекаются не только арабоязычные боевики, но и радикалы, приехавшие на Ближний Восток со всего мира. Набором наёмников занимаются сотрудники украинской разведки в тесном сотрудничестве с ЦРУ. Кого Украина может нанять для войны узнало ИА REGNUM.

Артемий Шарапов, , 16:08 — REGNUM О наборе наёмников на территории Ирака сообщила группировка местного антиамериканского сопротивления «Асхаб аль-Кахф». Организация получила известность осенью 2021 года после организации серии нападений на логистические конвои армии США и обстрелов американских военных баз на территории Ирака. В активе группировки также серия нападений на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считаются ключевыми союзниками США в регионе.

Боевик Zoriah

В одном из своих релизов группировка сообщила о том, что на территории Ирака началась вербовка боевиков для отправки их на Украину. Согласно опубликованному в сети релизу, в Ирак прибыла специальная вербовочная миссия ЦРУ и армии США, которая развернула сеть мобилизационных пунктов по отбору желающих воевать на украинской территории. В числе требований, предъявляемых к наёмникам: боевой опыт, наличие военной специальности и/или опыт службы в иракской армии. В силу того, что в Ираке с 2000 года продолжаются боевые действия разной степени интенсивности, эта страна может «поставлять» тысячи наёмников сразу для нескольких военных конфликтов. Также не исключено, что американские инструктора могут завербовать для участия в военных действиях на Украине бойцов иракского курдского ополчения «Пешмерга», подготовкой которых активно занимаются военные советники из США и других стран НАТО.

Иракский солдат

По данным местных изданий, наёмникам гарантируют зарплату до 1000$ в месяц. В группировке «Асхаб-аль-Кахф» заявили о том, что внимательно следят за действиями американских вербовщиков и будут готовы дать на них ответ.

Иначе обстоит ситуация в соседней Сирии. Из-за того, что часть территории страны оккупирована иностранными державами, вербовка наёмников для Украины здесь может вестись вполне открыто. Во-первых, север Сирии находится под контролем союзных Турции группировок боевиков, таких как, например, «Сирийская национальная армия». Во-вторых, в городе Ат-Танф на юге Сирии функционирует военная база армии США и лояльных ей боевиков группировки «Магавир-ат-Таура». По данным сирийских СМИ, именно в этих районах была развёрнута активная вербовка наёмников для отправки на Украину.

Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, в районе города Ат-Танф армия США сосредоточила сотни боевиков из стран постсоветского пространства, ранее воевавших на стороне группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приоритет при вербовке уделяется боевикам, владеющим русским языком. Примечательно, что ранее ряд арабских СМИ сообщал, что многие боевики радикальных исламистских группировок после их разгрома в Ираке и Сирии нашли убежище на украинской территории. Они могут стать инструкторами для пребывающего с Ближнего Востока «пополнения» на непривычном театре военных действий.

Вооруженные силы США (сс) The U.S. Army

Несколько иначе обстоит ситуация в сирийской провинции Идлиб. Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот регион давно стал поставщиком пушечного мяса для конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. К вербовке привлекаются не только боевики «Сирийской национальной армии» и других группировок радикалов, но и многие местные жители и беженцы из других районов Сирии, которым некуда деваться. В этом районе также проживают тысячи боевиков из Средней Азии, Афганистана и Китая. Многие из них владеют русским языком и также могут присоединиться к военным действиям на Украине.

Однако набор арабских (и не только) боевиков может дорого обойтись Украине и Европе. Как заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, существует реальная угроза превращения Украины в «европейский Идлиб». Это связано с тем, что многие радикалы могут перевезти на Украину свои семьи из Сирии и найти себе укрытие вблизи границ с ЕС.