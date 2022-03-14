Салехард, , 15:25 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 14 марта за сутки госпитализировано пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 280 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Врачи Центра Алмазова в дни борьбы с ковидом НМИЦ им. В. А. Алмазова

Выздоровели за сутки 987 ямальцев. Заразились коронавирусом 472 человека — на 38 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых шесть вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 14 марта зарегистрирован 132 921 случай заражения коронавирусом, выздоровели 120 598 человек, 1021 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).

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