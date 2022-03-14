Воронеж, 14 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Прокуратура выявили 14 случаев заключения фиктивных браков между жителями Воронежа и гражданами Вьетнама, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Регистрация брака

«Прокуратурой Центрального района г. Воронежа в ходе проведенных в прошлом году проверок исполнения миграционного законодательства выявлено 14 случаев заключения гражданами республики Вьетнам фиктивных браков с жителями города Воронежа за денежное вознаграждение. Размер вознаграждения составлял от 1 до 5 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, супруги видели друг друга только в день регистрации, после заключения брака проживали раздельно и отношения не поддерживали, не знали о местонахождении друг друга.

По результатам проверки прокуратура района направила в суды 14 исков о признании браков недействительными и об аннулировании выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание. Все заявления удовлетворены судами.