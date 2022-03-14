Ростов-на-Дону, 14 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Ростовский областной суд 15 марта вынесет решение по исковому заявлению об установлении факта геноцида народов Советского Союза в Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

В ходе шести судебных заседаний были рассмотрены материалы из возбужденного Главным следственным управлением СК России уголовного дела по ст. 357 УК РФ («Геноцид»), документы, рассекреченные в рамках проекта «Без срока давности», а также заслушаны показания очевидцев нацистской оккупации, экспертов-историков и поисковиков, принимавших участие в следственных действиях в обнаруженных местах массовых захоронений мирных граждан в городах Миллерово и Сальск.

Масштабы трагедии советского мирного населения огромны. По приблизительным подсчетам исследователей, погибли не менее 96 тысяч мирных жителей, угнаны в рабство не менее 84 тысяч человек. В годы войны Ростовская область была оккупирована дважды: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943 года. Часть районов были освобождены в августе 1943 года.

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Массовые расстрелы мирного населения и создание невыносимых условий существования продолжались весь период оккупации донской земли. Местных жителей заставляли работать на нацистов поварами и уборщиками, для оккупантов открывали публичные дома в Ростове-на-Дону, Таганроге и станице Кагальницкой. За любое неповиновение людей расстреливали или избивали плетью.

Оккупанты расстреливали комиссаров, партизан и их семьи, партийных и общественных работников, инвалидов и психически нездоровых людей, а также славян, евреев, цыган. Были убиты и замучены женщины, старики, дети. Трудоспособных угоняли в Германию, где многие умирали. Дети умирали от отравления сильнодействующим ядом, которым им смазывали губы.

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При этом непосредственные исполнители данных преступлений к уголовной ответственности не привлекались, их преступным деяниям процессуальная оценка не давалась.

Согласно ст. 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовский областной суд 10 февраля 2022 года приступил к рассмотрению по существу дела о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В ходе открытого судебного процесса рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, а также материалы расследования уголовного дела, возбужденного СКР по ст. 357 УК РФ «Геноцид». Исковое заявление было подано прокуратурой Ростовской области по поручению Генпрокуратуры России.