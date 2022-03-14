Саранск, , 15:22 — REGNUM В Саранске открылся новый поликлинический корпус Республиканского онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Новая поликлиника онкодиспансера в Саранске Пресс-служба правительства Мордовии

Новый четырехэтажный корпус площадью около 9,5 тыс. кв. метров рассчитан на 200 посещений в смену, имеется реанимационный блок на девять мест.

Лаборатории и рентгенологическое отделение оснащены современным оборудованием для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях. Реанимационное отделение позволяет оказывать помощь пациентам не только в период после операций, но и в экстренных случаях. Оборудование операционного блока позволяет проводить эндоскопические лапароскопические вмешательства, что значительно сократит для пациентов восстановительный период.

Имеющаяся в наличии ультразвуковая аппаратура позволит выполнять обследования не только в стационаре, но и на выездах на базе имеющихся 17 мобильных передвижных комплексов.

Поликлиника была построена в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На строительство было направлено около 1,4 млрд рублей, из которых около 80% составляют средства федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, до появления нового здания больных с онкологическими заболеваниями принимали в консультативной поликлинике на 100 посещений в смену, которая работала на площадках лечебного корпуса. При этом фактически ежедневно на прием попадали около 300 пациентов.

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