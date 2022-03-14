Москва, , 15:21 — REGNUM То, что теперь Банк России расширит временной диапазон по сделкам, определяющим курс рубля на внутреннем валютном рынке с 1,5 часов до 6,5 часов — решение весьма правильное, поскольку оно более адекватно будет отражать реальные изменения в динамике национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дело в том, что ценовой диапазон изменений курса доллара или евро к рублю внутри дня с начала марта часто составлял около 10 руб. Это почти 10% от текущих рыночных котировок, и это много.

Бывало, что после утреннего ослабления курса рубля, затем в течение дня он возвращался на прежние уровни. Для сглаживания динамики официальных курсов, видимо, и было решено расширить временной диапазон определения стоимости рубля.

Дальнейшая динамика курса рубля во многом будет зависеть от активности российских экспортеров, которые теперь обязаны будут продавать 80% валюты от своей валютной выручки на внутреннем рынке.

Но с учетом того, что прежние логистические и финансовые цепочки были быстро разрушены, а спрос на многие виды товаров из России упал, то и влияние на курс рубля данного фактора пока не слишком явное.

Но со временем оно станет более сильным, а может, даже и определяющим», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, центральный банк России принял решение изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют (доллара и евро) к рублю.

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