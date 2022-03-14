В Египте зафиксирована рекордно низкая температура
Каир, 14 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Египта сообщила о рекордном для марта падении среднесуточной температуры в стране. Об этом сообщает официальная газета Dostor.
Иван Шилов ИА REGNUM
Египет
Так, в Каире и центральных районах страны температура воздуха опустилась до 10 градусов по Цельсию. Власти страны призывают граждан не покидать дома, особенно — в ночное время суток, когда температура опустится до 0 градусов.
Причиной непогоды метеорологи называют холодные ветра, дующие из Европы, а также — последствия арктического циклона.
По данным местных СМИ, в ближайшие дни среднесуточная температура в стране опустится ещё ниже, особенно — в северных районах Египта. Вместе с холодными ветрами в ряде регионов страны ожидается выпадение снега.