Каир, 14 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Египта сообщила о рекордном для марта падении среднесуточной температуры в стране. Об этом сообщает официальная газета Dostor.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Так, в Каире и центральных районах страны температура воздуха опустилась до 10 градусов по Цельсию. Власти страны призывают граждан не покидать дома, особенно — в ночное время суток, когда температура опустится до 0 градусов.

Причиной непогоды метеорологи называют холодные ветра, дующие из Европы, а также — последствия арктического циклона.

По данным местных СМИ, в ближайшие дни среднесуточная температура в стране опустится ещё ниже, особенно — в северных районах Египта. Вместе с холодными ветрами в ряде регионов страны ожидается выпадение снега.