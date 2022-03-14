Донецк, 14 марта 2022, 15:20 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики располагают данными, которые позволяют установить причастных к гибели мирных жителей из-за ракетного удара «Точкой-У», виновные не уйдут от наказания. Об этом 14 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что атака унесла жизни 17 человек, ещё 28 получили ранения.
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