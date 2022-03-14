Москва, , 15:18 — REGNUM Многолетнее бездействие ЦБ РФ в системе контроля микрозаймов вкупе с жесткими ограничениями для развития потребительского кредитования системными банками сформировало в России триллионный рынок микрозаймов с многомиллиардными просроченными и в ряде случаев невозвратными кредитами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

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«Ударяет ли это по экономике? Безусловно! Колоссальные проценты микрофинансового сектора фактически переходят от потенциального потребителя товаров в карманы отдельных финансовых дельцов, отнюдь не формирующих спрос на рынке внутри России», — сказал Засько.

Он подчеркнул, что наблюдаемый в РФ ажиотажный спрос на микрозаймы чреват серьезными негативными последствиями.

«В силу высочайших кредитных процентов покупка товаров за счет микрозаймов уже сегодня обходится таким покупателям фактически на 30−50% дороже, чем они реально стоят, — сказал Засько. — Бесконтрольная раздача денег приведет к росту просроченной задолженности и усилению социальной напряженности вследствие наличия недобросовестных и порой полукриминальных способов взыскания такой задолженности. Кроме того, происходит изъятие существенных средств из реального сектора экономики в непрозрачный сектор микрофинансового заимствования».

По его мнению, в ближайшее время в России спрос на микрозаймы не снизится.

«В ряде случаев он пойдет на погашение уже взятых займов, а также на попытку сформировать «псевдозапас», — сказал Засько. — И пока ЦБ не начнет наводить порядок в деятельности такого рода организаций, положение дел не изменится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Засько объяснил, чем для экономики России оборачивается развитие микрокредитного рынка.

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