Джакарта, 14 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии проведет 1 апреля собрание исбат (подтверждение) для определения начала поста в месяц Рамадан, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции собрание пройдет в гибридном формате.

«Мы все же должны соблюдать протоколы здравоохранения», — отметили в министерстве религии страны.

В собрании также примут участие послы дружественных стран и представители исламских организаций.

Месяц обязательного для мусульман поста, Рамадан, отмечается каждый раз в разное время. В 2022 году Рамадан наступит 2 апреля и продлится до 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии заявили, что каждый туристический объект на Бали готов принять местных и иностранных туристов.