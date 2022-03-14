Баку, , 15:15 — REGNUM Баку несколько дней назад передал Еревану предложения по нормализации отношений, в которых указаны пять пунктов. Об этом 14 марта сообщил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Месседж такой: фактора оккупации уже нет. В этой ситуации азербайджанская сторона, несмотря на все трудности и проблемы прошлого, выступает за нормализацию отношений с Арменией», — сказал Байрамов.

По его словам, Баку направил Еревану ряд предложений год назад, но ответа так и не было. В связи с этим азербайджанская сторона «в знак доброй воли» направила новый запрос.

Байрамов сообщил, что предлагается взаимное признание территориальной целостности, также стороны должны заявить об отсутствии территориальных претензий, воздержаться от угроз друг другу, провести делимитацию и демаркацию общей границы и возобновить работу транспортных коммуникаций.

Стоит отметить, что в Армении ранее было создано «Освободительное движение», которое обвиняет правительство республики в стремлении подписать мирные договоры с Турцией и Азербайджаном на условиях, противоречащих национальным интересам Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения обратилась в Минскую группу для переговоров с Азербайджаном