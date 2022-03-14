Красногорск, , 15:15 — REGNUM Подмосковье в полном объёме обеспечено семенами зерновых, зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта для весенних полевых работ в 2022 году. Об этом 14 марта заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

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«В Московской области есть традиция в четвертом квартале каждого года давать деньги сельхозпроизводителям, чтобы они могли контрактовать семена по более дешевым ценам, чем в сезон», — сказал Воскресенский.

Также министр отметил, что производство минеральных удобрений на территории Подмосковья идёт с опережением графика. На данный момент закуплено и законтрактовано 62% от необходимого для сельскохозяйственных работ объёма удобрений.

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