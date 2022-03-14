Белград, , 15:58 — REGNUM США уже годами злоупотребляют своей ролью страны-хозяйки ООН, и поэтому нет ничего удивительного в заявлении представителя МИД России о том, что Москва поддерживает перенос штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский эксперт, профессор международного права Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Здание ООН

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Напомним, что представитель МИД России Петр Ильичев 14 марта заявил о том, что Россия положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из США в нейтральную страну, и что благодаря этому работа всемирной организации стала бы менее политизированной.

Мирович отметил, что США как страна-хозяйка ООН вела себя некорректно не только по отношению к представителям России, но и по отношению к представителям других стран, например, Венесуэлы. Поэтому логично было бы перенести штаб-квартиру ООН в нейтральную Швейцарию, в Женеву, где ранее находилась штаб-квартира Лиги Наций и где до сих пор работают определенные институты, созданные в рамках ООН.