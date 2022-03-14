Чебоксары, , 15:11 — REGNUM Едва ли найдётся такая страна, которая отказалась бы от размещения на своей территории штаб-квартиры ООН. Но сейчас сложно найти по-настоящему нейтральные площадки, разве что отправить дипломатов на Антарктиду или Северный полюс. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, лидер фракции «СР — Патриоты России — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что в настоящее время ООН «не справляется с теми функциями», которые не неё возложены, и «её роль нивелирована». По мнению депутата, во многом «это заслуга» США, на территории которой расположена штаб-квартира организации.

«Конечно, никуда не годится, когда штаб-квартира находится на территории США, власти которой демонстративно, показательно относятся к одним странам неприязненно, агрессивно, а к другим — покровительственно, потакая в том числе преступным действиям. И навязывают такую политику, выгодную Штатам, не только странам, но и организациям, в том числе ООН», — полагает Владислав Солдатов.

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По его словам, штаб-квартира ООН не должна располагаться ни в США, ни в странах ЕС, который «находится под ручным управлением» Америки.

«Роль ООН итак нивелирована, так что этот репутационный ущерб частично можно компенсировать за счёт новой площадки. Вопрос о переезде уже не раз поднимался и когда-нибудь это случится. Но пока геополитический расклад таков, что штаб-квартиру ООН вряд ли позволят перевести в Россию, как наверняка хотели бы многие политики у нас в стране, или в страны Азии. В то же время ООН должна быть независимой, объективной и находиться на территории нейтрального государства. Думаю, сегодня этому критерию наиболее полно соответствуют разве что Антарктида и Северный полюс», — полагает депутат Госсовета.