Чувашский депутат предложил разместить штаб-квартиру ООН в Антарктиде
Чебоксары, 14 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Едва ли найдётся такая страна, которая отказалась бы от размещения на своей территории штаб-квартиры ООН. Но сейчас сложно найти по-настоящему нейтральные площадки, разве что отправить дипломатов на Антарктиду или Северный полюс. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, лидер фракции «СР — Патриоты России — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Политик отметил, что в настоящее время ООН «не справляется с теми функциями», которые не неё возложены, и «её роль нивелирована». По мнению депутата, во многом «это заслуга» США, на территории которой расположена штаб-квартира организации.
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По его словам, штаб-квартира ООН не должна располагаться ни в США, ни в странах ЕС, который «находится под ручным управлением» Америки.