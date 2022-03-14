Москва, , 15:11 — REGNUM Россия реализует все планы по демилитаризации Украины «в утвержденные заранее сроки», заявил 14 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Российские Вооруженные Силы работают современным высокоточным оружием, поражая исключительно объекты военно-информационной инфраструктуры. Все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные заранее сроки в полном объеме», — сказал он.

Вместе с тем Песков не стал комментировать вопрос о продолжительности военной операции.