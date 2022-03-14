Москва, , 15:07 — REGNUM Санкции или контрсанкции — это в любом случае плохо для мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все это ведет к увеличению дефицита и росту цен, к снижению динамики мирового ВВП, и ставит под большой вопрос планы развитых стран по декарбонизации и энергопереходу.

Но сказать, что «Запад не выживет» — это все же преувеличение. Выживет. Цены на продовольствие, конечно, поднимутся, но дефицит продуктов ударит скорее не по Западу, а по беднейшим странам Азии и Африки.

Вероятность введения эмбарго на российские удобрения со стороны ЕС и США эксперты пока оцениваются невысоко, поскольку российские поставщики занимают приличную долю мирового рынка. Другое дело — ограничения на экспорт со стороны правительства РФ.

Это, конечно, создаст напряженность на мировых рынках. Но одновременно это может подорвать собственную отрасль. Российские производители ориентированы на экспорт. Рассчитывая на рост потребления, они в последние годы много инвестировали в расширение производства.

А емкость внутреннего рынка удобрений и потребности российского сельского хозяйства остаются гораздо ниже имеющихся мощностей. Сколько-нибудь продолжительный запрет на экспорт привел бы к сокращению производства и убыткам производителям удобрений.

По металлам зависимость мировых рынков от российских поставщиков распределена неравномерно. Заявленное ЕС эмбарго на российскую сталь уже привело к росту цен в Европе.

Арматура рекордно подорожала в пятницу на LSE до $925 за тонну. Отпускные цены производителей на слябы превысили $1000 за тонну, а цены на толстый горячекатаный лист поднялись до $1500−2000.

Этой ситуацией воспользуются поставщики из Турции, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран, подняв цены на Европу и стараясь занять освобождающуюся нишу.

Таким образом, по стали заметен рост цен, но не катастрофичный. Доля РФ в мировом производстве стали составляет около 4%. По меди — примерно столько же. По алюминию — около 6%. Зато мир критически зависит от российского никеля (более 10%) и особенно палладия (около 40%).

Поэтому Запад вряд ли станет вводить санкции против этих металлов. Если, конечно, не откажется от экологических требований к автотранспорту.

При этом для российских производителей ограничение экспорта цветных металлов стало бы сильнейшим ударом.

Они реализуют на внешних рынках более 70% алюминия и меди, около 80% никеля и почти 100% палладия, причем европейский рынок для этих металлов основной», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад не выживет без российских металлов и удобрений, полагает и. о завкафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

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