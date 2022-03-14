Уфа, , 15:11 — REGNUM Общий миграционный прирост населения в Башкирии в 2021 году составил 14 879 человек. Об этом 14 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«С середины прошлого года, впервые за восемь лет, отмечается положительная динамика миграционного прироста населения. Позитивная тенденция на региональном рынке труда — важный индикатор состояния нашей экономики», — сообщил глава региона.

По информации пресс-службы республиканского правительстве, ведущими факторами положительного сальдо трудовых ресурсов стали вхождение Башкирии в топ-5 субъектов Российской Федерации национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, реализация инвестиционных проектов, а также создание территорий опережающего экономического развития и особых экономических зон. Это повлияло на создание новых рабочих мест.

Согласно данным министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии, в 2021 году в республике было создано 3 086 рабочих мест. Трудовые переселенцы чаще всего едут на заработки в Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, Кумертау, Октябрьский, а также в Иглинский, Дюртюлинский, Краснокамский, Туймазинский, Стерлитамакский и Уфимский районы.

Сообщается, что за 2020 год в Башкирии наблюдалась миграционная убыль на 4 956 человек.