Алушта, Крым, 14 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоялся в Крыму, сообщили 14 марта в министерстве культуры региона.

Rostov-gorod.ru Казак

Этап Черноморского казачьего обществав рамках проведения Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» провели в Алуште. В отборе приняли участием казачьи коллективы и исполнители — победители отборочного этапа в Республике Крым и городе Севастополе.

В заочном отборочном этапе конкурса приняли участие 52 коллектива народного казачьего творчества, для участия в гала-концерте были отобраны 11 ансамблей. Победитель отборочного этапа примет участие во Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг» в Москве.

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» проводится в 12 регионах Российской Федерации с целью развития культурных традиций российского казачества, духовного и нравственного воспитания молодежи.