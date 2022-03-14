Донецк, , 15:04 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ ведет обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 14:30 из северной части посёлка Зайцево, контролируемой ВФУ, по освобождённой от националистов южной части населённого пункта. Всего выпущено пять мин калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли в ЛНР ясли-сад «Аленький цветочек».