* талибах — запрещённая в России организация

Доха, 14 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Проанализировав жизнь хазарейцев в Афганистане, «Аль-Джазира» пишет, что после вывода международных сил насилие в их отношении усилилось. Авторы аналитического материала подчеркивают, что мир должен оказать давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы хазарейцы не подверглись геноциду.

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан

В заметке, опубликованной в «Аль-Джазире», Сетора Мохаммади и Саджад Аскари заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушают права человека, и что хазарейцы подвергаются опасности.

Это не первый случай, когда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в геноциде афганских хазарейцев. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не единственная группировка, угрожающая их безопасности. В последние годы имели место многочисленные кровавые нападения на общественные места, принадлежащие хазарейцам и шиитам Афганистана, ответственность за которые взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

В анализе, опубликованном в «Аль-Джазире», говорится, что в первый период своего правления в 1990-х годах талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скандировали лозунги о том, что «таджики должны ехать в Таджикистан, узбеки — в Узбекистан, а хазарейцы — на кладбища».

В тот период талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинялись в массовых убийствах хазарейцев в Якауланге и Мазари-Шарифе. По оценкам Human Rights Watch, в конце 1990-х годов было убито не менее 2000 человек разных национальностей, включая хазарейцев. Согласно другой статистике, число погибших могло составить 15 000 человек.

Аналитики «Аль-Джазиры» пишут, что свержение режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Соединёнными Штатами дало хазарейцам надежду на мирную жизнь. В статье отмечается, что, хотя дискриминация хазарейцев продолжалась в течение последних 20 лет, они пользовались относительно небольшими гражданскими свободами.

В служебной записке подчёркивается, что даже после 2001 года хазарейцы подвергались преследованиям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и их безопасность не обеспечивалась. С 2015 года в Афганистане появилось ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и нападения на хазарейцев и шиитов участились.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, многие хазарейцы были вынуждены бежать. Их земли были захвачены и переданы боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве награды. Ряд хазарейцев-чиновников предыдущего правительства пропали без вести или были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Amnesty International сообщает, что по меньшей мере девять хазарейцев были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года. Организация также нашла доказательства того, что 13 хазарейцкв, в том числе 17-летняя девушка, были убиты в конце августа в провинции Дайкунди.

«Аль-Джазира» пишет, что возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти означает отступление даже от тех ограниченных социальных завоеваний, которых хазарейцы добились за последние 20 лет.

Авторы анализа заявили, что очевидные преступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всему Афганистану могут означать, что хазарейцы могут столкнуться с неминуемой этнической чисткой, и что региональные игроки вряд ли будут действовать, чтобы помочь хазарейцам.

Хотя считалось, что Иран может поддерживать шиитов в Афганистане, страна не пришла на помощь хазарейцам во время убийств 1998 года и не предприняла никаких серьёзных действий для их поддержки с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан.

Авторы подчеркивают, что единственная надежда для хазарейцев состоит в том, чтобы международное сообщество выполнило свои обязательства в области прав человека и оказало давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить права и защиту хазарейцев.