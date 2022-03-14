Красногорск, , 15:01 — REGNUM Подмосковье зависит от импортных племенных яиц практически на 100%. Об этом 14 марта заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

Яйца

По его словам, полностью отказаться от закупок иностранных яиц для разведения птиц и заменить их на отечественную продукцию планируется к 2025 году. Также министр отметил, что в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковье есть предприятие, где выращивают бройлерных птиц и в скором времени оно может стать единственным центром отечественной племенной продукции.

«Федеральные коллеги сейчас разрабатывают меры по реконструкции или новому строительству птичников на этом предприятии. Мы параллельно у себя запускаем строительство репродукторов первого порядка на базе нашего подмосковного предприятия в Наро-Фоминске», — сказал Воскресенский.

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