Москва, 14 марта 2022, 15:01 — REGNUM Мир ещё помнит бомбардировки со стороны США ряда государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Начало «европейского пути» бывшей Югославии
Начало «европейского пути» бывшей Югославии
Белград, 1999

«Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах», — сказал Песков.

По его словам, такая жестокость, тем не менее, «не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны [Афганистана]».