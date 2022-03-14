Москва, , 15:01 — REGNUM Мир ещё помнит бомбардировки со стороны США ряда государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Начало «европейского пути» бывшей Югославии Белград, 1999

«Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжение 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах», — сказал Песков.

По его словам, такая жестокость, тем не менее, «не предотвратила позорного бегства Америки из этой страны [Афганистана]».