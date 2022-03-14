Белгород, 14 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Запрос на увеличение объёма поставок продовольствия в Белгородскую область направили власти в федеральный Минсельхоз, сообщил 14 марта губернатор Вячеслав Гладков.

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Глава региона подчеркнул, что угрозы голода — нет и не будет, область производит в достаточном объёме продукты питания, чтобы уверенно говорить об этом. Тем не менее, в связи с нарушением логистических цепочек, по отдельным категориям товаров идёт повышение спроса.

«Минсельхозом области ведутся переговоры с союзом сахарников, введены ограничения на рост цен, а для стабилизации ситуации есть запрет на экспорт сахара. В федеральный Минсельхоз передан запрос об увеличении поставок в Белгородскую область. Чтобы держать ситуацию под контролем, мы взаимодействуем с торговыми сетями. В регионе будут открыты дополнительные торговые площадки для реализации доступных товаров от местных производителей «без наценки», — написал губернатор.

Первая ярмарка откроется 19 марта в Белгороде, 20 марта — в Старом Осколе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти уже направили несколько десятков обращений в антимонопольную службу с просьбой дать оценку обоснованности завышения цены на продукты питания в условиях складывающейся экономической ситуации.