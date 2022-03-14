Луганск, , 14:59 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ ведет обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В представительстве рассказали, что в результате обстрела населённого пункта получило повреждение здание дошкольного учебного заведения «Ясли-сад «Аленький цветочек».

Уточняется, что обстрел вёлся из миномётов. Информации о пострадавших пока нет.